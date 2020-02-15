МИД Украины пригрозил Ирану судом за сбитый самолет

Пристайко отметил, что Украина ожидает относительно быстрых действий Ирана. "Мы не планируем ждать долго. Мы говорим о неделях и месяцах, а не о годах", - цитирует Пристайко "Европейская правда".

На уточняющий вопрос он ответил, что если от Ирана не последует действий, на которые рассчитывают Украина и другие государства, они "могут подать иск в международные суды".

"Мы оставляем за собой право задействовать международные правовые инструменты, но пока мы надеемся на действия Ирана", - заявил Пристайко.

Глава МИД Канады Франсуа Шампань подтвердил, что международное сообщество считает Иран обязанным совершить действия, которых от него требуют. "Если вы признали свою ответственность, то это приводит к последствиям", - объяснил он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.