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МИД Украины пригрозил Ирану судом за сбитый самолет
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РИА Новости

МИД Украины пригрозил Ирану судом за сбитый самолет

19:58 15.02.2020 (обновлено: 19:59 15.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Государства, граждане которых погибли в сбитом иранской ракетой самолете "Международных авиалиний Украины", могут подать в суд на Иран, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Пристайко отметил, что Украина ожидает относительно быстрых действий Ирана. "Мы не планируем ждать долго. Мы говорим о неделях и месяцах, а не о годах", - цитирует Пристайко "Европейская правда".
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На уточняющий вопрос он ответил, что если от Ирана не последует действий, на которые рассчитывают Украина и другие государства, они "могут подать иск в международные суды".
"Мы оставляем за собой право задействовать международные правовые инструменты, но пока мы надеемся на действия Ирана", - заявил Пристайко.
Глава МИД Канады Франсуа Шампань подтвердил, что международное сообщество считает Иран обязанным совершить действия, которых от него требуют. "Если вы признали свою ответственность, то это приводит к последствиям", - объяснил он.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеВадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737МИД УкраиныМюнхенская конференция по безопасностиУкраинаВ мире
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