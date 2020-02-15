Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

"Мы ждем ответа. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам через посольство передаст свою нам позицию", — сказал он.

"Мы хотим, чтобы у нас была возможность пересечь границу и принять участие в мероприятиях", — уточнил Чапутович.

"Мы не планировали никакой встречи, мы знали, что есть такое совпадение моего присутствия и министра Лаврова. Мы хотели показать российской стороне, что если есть какие-то вопросы, просьбы о каких-то разъяснениях, я буду здесь, мы готовы к переговорам. Мы получили информацию, что у российской стороны есть запланированный календарь", — сказал Чапутович.