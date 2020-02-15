Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

ВАРШАВА, 15 фев — РИА Новости. Официальная Варшава просит МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля, заявил журналистам глава МИД Польши Яцек Чапутович.
По словам польского министра, которого цитирует агентство РАР, "в пятницу польское посольство в Москве обратилось в МИД России с просьбой поддержать организацию польского государственного визита 10 апреля в Смоленск и Катынь".
"Мы ждем ответа. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам через посольство передаст свою нам позицию", — сказал он.
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"Мы хотим, чтобы у нас была возможность пересечь границу и принять участие в мероприятиях", — уточнил Чапутович.
При этом Чапутович отметил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, где участие принимают как Чапутович, так и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, встреча двух министров не состоится. Несколько дней назад пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что в ближайшие дни состоится встреча Чапутовича с Лавровым.
По словам польского министра, "российская сторона сообщила, что у Лаврова (в Мюнхене) график заполнен".
"Мы не планировали никакой встречи, мы знали, что есть такое совпадение моего присутствия и министра Лаврова. Мы хотели показать российской стороне, что если есть какие-то вопросы, просьбы о каких-то разъяснениях, я буду здесь, мы готовы к переговорам. Мы получили информацию, что у российской стороны есть запланированный календарь", — сказал Чапутович.
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