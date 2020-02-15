Врач рассказала о связи ожирения с преждевременной смертью

"Может быть, вы видели таких пациентов, которые сидят, на секунду-две-три заснули, потом проснулись, и как будто бы у них эти минуты и секунды тянутся с тем, что больной не дышит, и в это время он не обогащается кислородом. Особенно это опасно во сне", — предупредила врач.