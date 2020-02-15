Врач рассказала о связи ожирения с преждевременной смертью

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ожирение может стать причиной заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, заявила врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
"На первом месте — это сахарный диабет. Среди лиц с ожирением с индексом массы тела 30 и выше практически 30 процентов имеют сахарный диабет. Каждый третий", — рассказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Медик отметила, что диабет нередко приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые являются самой популярной причиной смерти. Также он может дать осложнения.
Кроме того, по словам Марковой, ожирение может вызвать синдром апноэ, когда человек может на несколько минут перестать дышать.
"Может быть, вы видели таких пациентов, которые сидят, на секунду-две-три заснули, потом проснулись, и как будто бы у них эти минуты и секунды тянутся с тем, что больной не дышит, и в это время он не обогащается кислородом. Особенно это опасно во сне", — предупредила врач.
Маркова отметила, что в России более трети населения имеет проблемы с лишним весом.