Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки

В этом контексте министры отметили важность предусмотрения в "Многолетней финансовой перспективе" увеличения ресурсов на нужды государств-участников "Восточного партнерства", которое будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС, пояснили в пресс-службе.