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Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки
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РИА Новости

Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки

19:27 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии о важности надлежащей финансовой поддержки региона "Восточного партнерства" в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-2027 годы, формирование которой сейчас идет в институтах ЕС, сообщается на сайте МИД Украины.
"Главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдавией в процессе европейской интеграции", - говорится в сообщении.
В этом контексте министры отметили важность предусмотрения в "Многолетней финансовой перспективе" увеличения ресурсов на нужды государств-участников "Восточного партнерства", которое будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС, пояснили в пресс-службе.
"Совместное обращение министров является очередным свидетельством единства подходов Украины, Грузии и Молдовы к вопросу будущего развития "Восточного партнерства" на основе принципа дифференциации и идеи углубления диалога в формате "ЕС + три ассоциированных партнера", - добавили в МИД.
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ЕврокомиссияЕвросоюзМолдавияГрузияУкраинаПрограмма ЕС "Восточное партнерство"В мире
Популярные комментарии
Независимые нищеброды...
15 февраля, 20:08
Владимир Белогорский
1610000
Конечно помогут, потом догонят и еще раз помогут))
15 февраля, 19:32
llevone2017
470000
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