В Кировской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Трое мужчин погибли при пожаре в Кировской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Сообщение о том, что на месте пожара в доме, расположенном в деревне Макаровская Афанасьевского района, обнаружили тела трех мужчин, поступило в Омутнинский межрайонный следственный отдел в субботу.
"Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила предположительные обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, вечером 14 февраля в доме вместе с 62-летним хозяином распивали спиртные напитки его односельчане 56-ти и 57-ми лет. В жилом помещении произошел пожар, в результате которого мужчины погибли", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Назначено проведение экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причин пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.