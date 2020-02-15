В Кировской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

"Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила предположительные обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, вечером 14 февраля в доме вместе с 62-летним хозяином распивали спиртные напитки его односельчане 56-ти и 57-ми лет. В жилом помещении произошел пожар, в результате которого мужчины погибли", - говорится в сообщении регионального СУСК.