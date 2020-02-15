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В Кировской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Кировской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

19:26 15.02.2020 (обновлено: 19:36 15.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Кировской областиТушение пожара в деревне Макаровская Афанасьевского района Кировской области
Тушение пожара в деревне Макаровская Афанасьевского района Кировской области
© Фото : ГУ МЧС по Кировской области
Тушение пожара в деревне Макаровская Афанасьевского района Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Трое мужчин погибли при пожаре в Кировской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Сообщение о том, что на месте пожара в доме, расположенном в деревне Макаровская Афанасьевского района, обнаружили тела трех мужчин, поступило в Омутнинский межрайонный следственный отдел в субботу.
"Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила предположительные обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, вечером 14 февраля в доме вместе с 62-летним хозяином распивали спиртные напитки его односельчане 56-ти и 57-ми лет. В жилом помещении произошел пожар, в результате которого мужчины погибли", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Назначено проведение экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причин пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сотрудник противопожарной службы
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
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