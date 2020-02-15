Названы первые финалисты конкурса "Мастера гостеприимства"

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Имена первых финалистов конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) объявлены в Сочи по результатам полуфинала "Олимпийский"; ими стали 20 участников, в том числе три конкурсанта из Ростовской области, 13 - из Краснодарского края, 3 из Москвы и один из Московской области.
Как сообщает пресс-служба АНО "РСВ", в первом региональном полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства" в Сочи приняли участие 113 конкурсантов из Краснодарскго края и других регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. В течении двух дней участники конкурса представляли свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания.
"Полуфинал "Олимпийский" получился ярким и креативным. Из 113 самодостаточных уникальных авторских проектов жюри было тяжело выбрать пять для участия в финале. Поэтому было принято решение дать шанс большему количеству участников. Им были озвучены рекомендации по усилению проектов, и после проведения всех полуфиналов будут дополнительно приглашены в финал те полуфиналисты, которые доработают свои проекты. Многие члены жюри были готовы уже с защиты брать некоторые проектные идеи для реализации в своих сферах. Мы надеемся, что конкурс станет неким бизнес-инкубатором для взращивания проектных идей в индустрии гостеприимства", – привели в пресс-службе комментарий руководителя направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антона Серикова.
Региональные полуфиналы пройдут в феврале-марте еще в 8 городах России: Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники региональных полуфиналов сразятся в финале за звание "Мастеров гостеприимства". Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, грант на реализацию своих проектов, получить приглашение на стажировку и работу в ведущие туристические компании и организации.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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