Названы первые финалисты конкурса "Мастера гостеприимства"

Как сообщает пресс-служба АНО "РСВ", в первом региональном полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства" в Сочи приняли участие 113 конкурсантов из Краснодарскго края и других регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. В течении двух дней участники конкурса представляли свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания.

"Полуфинал "Олимпийский" получился ярким и креативным. Из 113 самодостаточных уникальных авторских проектов жюри было тяжело выбрать пять для участия в финале. Поэтому было принято решение дать шанс большему количеству участников. Им были озвучены рекомендации по усилению проектов, и после проведения всех полуфиналов будут дополнительно приглашены в финал те полуфиналисты, которые доработают свои проекты. Многие члены жюри были готовы уже с защиты брать некоторые проектные идеи для реализации в своих сферах. Мы надеемся, что конкурс станет неким бизнес-инкубатором для взращивания проектных идей в индустрии гостеприимства", – привели в пресс-службе комментарий руководителя направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антона Серикова.