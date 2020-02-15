Малайзийские медики выявили коронавирус у пассажирки судна Westerdam

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Медики диагностировали в Медики диагностировали в Малайзии заболевание коронавирусом у 83-летней американки, которая была пассажиркой круизного судна Westerdam, общее число зафиксированных случаев в Малайзии достигло 22, сообщает агентство Бернама со ссылкой на минздрав.

Генеральный директор минздрава Малайзии Нур Хишам Абдулла отметил, что все пассажиры и члены экипажа круизного лайнера, который прибыл в Камбоджу, получили разрешение вернуться в свои страны после прохождения медицинского осмотра. По его словам, в общей сложности 145 пассажиров этого круизного судна вылетели в Малайзию 14 февраля.

"У этой женщины и ее мужа были зафиксированы симптомы заболевания, как только они приземлились в международном аэропорту Куала-Лумпура. Затем их отправили в больницу Сунгай-Було для проведения дальнейшего обследования. Институт медицинских исследований (IMR) провел скрининг-тесты, которые показали, что (женщина-ред.) заражена. Пациент находится в стабильном состоянии и проходит лечение в больничном изоляторе", - приводит агентство слова представителя малайзийского минздрава.

Он добавил, что заражения коронавирусом у 85-летнего мужа американки зафиксировано не было. Он находится под наблюдением врачей в больнице из-за симптомов болезни.

Пассажиры лайнера Westerdam начали сходить на берег в камбоджийском порту Сиануквиль 14 февраля. Из Сиануквиля их доставляют в Пномпень, откуда они вылетают регулярными и чартерными рейсами в страны гражданства. Все путешествие с борта судна до дома каждому пассажиру оплачивает американская компания-оператор круиза. На сайте компании размещено заявление, в котором говорится, что каждому пассажиру также возмещена стоимость круиза и открыт 100-процентный кредит на следующий круиз. Более половины из 1455 пассажиров круизного судна составляли граждане США, также на борту было много пассажиров из Канады, Австралии и Новой Зеландии. Россиян на судне было восемь: три женщины из Санкт-Петербурга, семья из четырех человек из Москвы и одна россиянка, входящая в экипаж лайнера. Всего в составе экипажа круизного судна 802 человека.