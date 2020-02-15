США потребовали от венесуэльских властей освободить дядю Гуаидо

Власти Венесуэлы задержали родственника одного из лидеров оппозиции Хуана Гуаидо по прилёту в страну при попытке провоза взрывчатых веществ рейсом авиакомпании TAP Portugal, заявил ранее глава Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

По заявлению Ортагус, США в 2019 году насчитали более 2,2 тысяч "волюнтаристских" задержаний граждан Венесуэлы.

"Мы будем считать Николаса Мадуро и его окружение полностью ответственными за безопасность семьи переходного президента Гуаидо и тех, кто защищает демократию в Венесуэле", - заявила Ортагус.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.