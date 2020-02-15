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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-15T19:03+0300
https://ria.ru/20200215/1564826502.html
США потребовали от венесуэльских властей освободить дядю Гуаидо
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/06/1553220694_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_c04cb381493b7f2ac9c8dcd2ed5c55e3.jpg
РИА Новости

США потребовали от венесуэльских властей освободить дядю Гуаидо

19:02 15.02.2020 (обновлено: 19:03 15.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Госдепартамент США потребовал в субботу от властей Венесуэлы освободить дядю оппозиционного лидера Хуана Гуаидо и заявил, что за безопасность Гуаидо и его семьи будут держать ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро и его окружение.
Власти Венесуэлы задержали родственника одного из лидеров оппозиции Хуана Гуаидо по прилёту в страну при попытке провоза взрывчатых веществ рейсом авиакомпании TAP Portugal, заявил ранее глава Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
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14 февраля, 21:30
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"США категорически осуждают задержание Хуана Хосе Маркеса, дяди переходного президента Хуана Гуаидо, и требуют его немедленного освобождения", - заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. Она также назвала "абсурдными" предъявленные Маркесу обвинения. Касаясь заявлений о взрывчатке, Ортагус отметила, что португальская авиакомпания TAP их опровергла.
По заявлению Ортагус, США в 2019 году насчитали более 2,2 тысяч "волюнтаристских" задержаний граждан Венесуэлы.
"Мы будем считать Николаса Мадуро и его окружение полностью ответственными за безопасность семьи переходного президента Гуаидо и тех, кто защищает демократию в Венесуэле", - заявила Ортагус.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМорган ОртагусХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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