Глава МИД Турции ответил на сообщения об угрозах российскому послу

"В связи с поступившими в адрес посольства России в Турции угрозами турецкая сторона заверила, что предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности российских дипломатических представительств и сотрудников", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили ситуацию в ближневосточном регионе с упором на урегулирование кризиса в Сирии в контексте реализации принятых 17 сентября 2018 года и 22 октября 2019 года в Сочи российско-турецких меморандумов о взаимопонимании.