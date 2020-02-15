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Глава МИД Турции ответил на сообщения об угрозах российскому послу
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РИА Новости

Глава МИД Турции ответил на сообщения об угрозах российскому послу

18:39 15.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Турецкая сторона заверила Россию, что приняты все меры для обеспечения безопасности российских дипломатических представительств и их сотрудников в Турции, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил в интервью Sputnik Турция, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, он сообщил также об угрозах в свой адрес.
"В связи с поступившими в адрес посольства России в Турции угрозами турецкая сторона заверила, что предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности российских дипломатических представительств и сотрудников", - отмечается в сообщении.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили ситуацию в ближневосточном регионе с упором на урегулирование кризиса в Сирии в контексте реализации принятых 17 сентября 2018 года и 22 октября 2019 года в Сочи российско-турецких меморандумов о взаимопонимании.
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб
8 февраля, 23:55Война в Сирии
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
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Алексей ЕрховМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровТурцияРоссияВ мире
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