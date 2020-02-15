В офисе Зеленского предложили украинцам не открывать окна для экономии

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив посоветовала жителям страны не открывать окна, чтобы не переплачивать за тепло.
Выступая в эфире телеканала "Украина", Ковалив заявила, что стоимость за отопление снижается, однако украинцам следует и самим заботиться об энергосбережении.
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"Вот стало тепло, температура в декабре плюс пять, значит, не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27-30 градусов, и за все это мы платим", — цитирует ее "Обозреватель".
Также замглавы президентского офиса предложила украинцам устанавливать счетчики, чтобы каждый понимал, за что конкретно он отдает деньги.
В январе министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание договора о транзите газа с "Газпромом" позволило стабилизировать ситуацию на рынке, что может привести к снижению цен на газ для украинцев.
Однако некоторые политики отмечали, что цифры в платежках украинцев не уменьшаются. Так, советник Зеленского Игорь Новиков опубликовал ранее фотографию пришедшей в январе платежки, согласно которой стоимость газа составила почти семь тысяч гривен на тысячу кубов. При этом советник украинского лидера напомнил, что "Нафтогаз" и власти страны обещали поставлять топливо по 4650 гривен. По словам Новикова, несмотря на снижение стоимости газа на бумаге, из-за уже подписанных ранее договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.
Экс-депутат Рады Олег Ляшко также отмечал, что украинская власть не имеет отношения к изменению цен. По словам политика, снижение стоимости газа на Украине происходит только из-за падения цен на топливо в Европе. Так, Ляшко пояснил, что жителям Украины придется вновь платить больше за коммунальные услуги, если цены на газ на европейских биржах вырастут.
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