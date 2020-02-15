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Лавров оценил роль Хафтара в ливийском конфликте
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РИА Новости

Лавров оценил роль Хафтара в ливийском конфликте

18:28 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Маршал Халифа Хафтар не сепаратист, а признанная международным сообществом сторона конфликта в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции.
"Генерал Хафтар и возглавляемая им Ливийская национальная армия признаны Советом безопасности (ООН – прим. ред.) стороной в конфликте, и на недавней берлинской конференции это также было подтверждено, а затем Совет безопасности, приветствовав итоги берлинской конференции, призвал и (главу правительства нацсогласия Файеза) Сарраджа, и Хафтара приступить к решению вопросов и соблюдения режима прекращения огня, и к договоренностям об экономической жизни этой страны, и к политическому процессу", - сказал Лавров.
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"Хафтар - это не символ сепаратизма, это признанная мировым сообществом, включая участников берлинской конференции и Совет безопасности, сторона в конфликте, который был начат с разрушения государства Ливия в результате абсолютно незаконной акции предпринятой Североатлантическим альянсом в 2011 году", - отметил министр.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиЛивияВ мире
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