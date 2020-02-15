Лавров оценил роль Хафтара в ливийском конфликте

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Маршал Маршал Халифа Хафтар не сепаратист, а признанная международным сообществом сторона конфликта в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции

"Генерал Хафтар и возглавляемая им Ливийская национальная армия признаны Советом безопасности (ООН – прим. ред.) стороной в конфликте, и на недавней берлинской конференции это также было подтверждено, а затем Совет безопасности, приветствовав итоги берлинской конференции, призвал и (главу правительства нацсогласия Файеза) Сарраджа, и Хафтара приступить к решению вопросов и соблюдения режима прекращения огня, и к договоренностям об экономической жизни этой страны, и к политическому процессу", - сказал Лавров

"Хафтар - это не символ сепаратизма, это признанная мировым сообществом, включая участников берлинской конференции и Совет безопасности, сторона в конфликте, который был начат с разрушения государства Ливия в результате абсолютно незаконной акции предпринятой Североатлантическим альянсом в 2011 году", - отметил министр.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.