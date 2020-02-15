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В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
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РИА Новости

В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий

18:25 15.02.2020 (обновлено: 22:22 15.02.2020)
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© Фото : группа ТОЛЬЯТТИ во ВконтактеФрагменты надгробий, найденные в Тольятти после вскрытия грунта
Фрагменты надгробий, найденные в Тольятти после вскрытия грунта
© Фото : группа ТОЛЬЯТТИ во Вконтакте
Фрагменты надгробий, найденные в Тольятти после вскрытия грунта
САМАРА, 15 фев — РИА Новости. Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Ранее в паблике "Тольятти" в соцсети "ВКонтакте" местная жительница разместила видео, где она показала кучу земли, в которой лежат фрагменты надгробий и фотографии с могильных плит. Женщина пояснила, что землю привезли к одному из жилых домов на улице Громовой, 34.
"По факту публикаций в СМИ проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства в пресс-службе ГУ МВД.
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ГУМВДСамарская областьТольяттиПроисшествия
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