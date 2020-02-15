В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий

САМАРА, 15 фев — РИА Новости. Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Ранее в паблике "Тольятти" в соцсети "ВКонтакте" местная жительница разместила видео, где она показала кучу земли, в которой лежат фрагменты надгробий и фотографии с могильных плит. Женщина пояснила, что землю привезли к одному из жилых домов на улице Громовой, 34.
"По факту публикаций в СМИ проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства в пресс-службе ГУ МВД.