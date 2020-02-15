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На Украине завели дело из-за задержания Россией судна в Азовском море
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РИА Новости

На Украине завели дело из-за задержания Россией судна в Азовском море

18:18 15.02.2020
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© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили дело после задержания украинского судна в Азовском море российскими пограничниками, сообщает прокуратура Автономной республики Крым (входит в состав генпрокуратуры Украины).
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна заявил об отсутствии у него документов и разрешений на вылов биологических ресурсов, он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море.
Видео допроса капитана задержанного украинского судна
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"Сегодня, 15 февраля 2020, под процессуальным руководством прокуратуры автономии главным управлением Нацполиции в АР Крым и городе Севастополе заведено уголовное дело по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека - ред.) и 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна - ред.) УК Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту", - информируют украинские правоохранители в мессенджере Telegram.
Киев неоднократно обвинял Россию в незаконных проверках украинских судов в Азовском море. В ЕС также выражали озабоченность в связи с этой ситуацией. В МИД РФ отмечали, что проверки погранслужбой ФСБ РФ судов в Азовском море правомерны и не связаны с желанием оказать давление на Киев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после февральского переворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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27 ноября 2019, 17:45
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Азовское мореРеспублика КрымРоссияУкраинаПроисшествия
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