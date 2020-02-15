На Украине завели дело из-за задержания Россией судна в Азовском море

"Сегодня, 15 февраля 2020, под процессуальным руководством прокуратуры автономии главным управлением Нацполиции в АР Крым и городе Севастополе заведено уголовное дело по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека - ред.) и 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна - ред.) УК Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту", - информируют украинские правоохранители в мессенджере Telegram.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после февральского переворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.