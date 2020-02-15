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В Китае опровергли сообщения о повреждении госпиталя из-за ветра
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РИА Новости

В Китае опровергли сообщения о повреждении госпиталя из-за ветра

18:06 15.02.2020 (обновлено: 18:07 15.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Управление городского и сельского строительства города Ухань в субботу опровергло появившиеся в интернете сообщения, что построенный за 10 дней для борьбы с коронавирусом госпиталь "Хошэньшань" сдуло ветром.
"В ночь с 14 на 15 февраля в Ухане был дождь со снегом, и в интернете стали распространяться сообщения, что "госпиталь "Хошэньшань" сдуло ветром". По итогам проверки удалось установить, что протечка произошла не в госпитале "Хошэньшань", а в одном из модульных отделений для госпиталя "Лэйшэньшань", которое еще не передано госпиталю в использование", - говорится в заявлении управления.
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Отмечается, что сейчас в отделении ведутся ремонтные работы.
"Госпиталь "Хошэньшань" с момента ввода в эксплуатацию работает в штатном режиме", - подчеркнули в управлении.
При этом сообщается, что соответствующие компетентные учреждения намерены принять меры по укреплению госпиталя, который представляет собой легкую модульную конструкцию, чтобы повысить его устойчивость к экстремальным погодным явлениям.
После того, как власти провинции Хубэй в 20-х числах января осознали, что заболевание распространяется очень быстро и надо срочно организовать много койко-мест, чтобы принять всех зараженных, в Ухане оперативно стали строиться временные мобильные госпитали "Хошэньшань" на 1 тысячу мест и "Лэйшэньшань" на 1,5 тысячи мест. Помимо этого, по всей провинции стали переделывать уже имеющиеся больницы специально для лечения зараженных коронавирусом.
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Госпиталь "Хошэньшань", строительство которого завершили за 10 дней, был передан китайской армии 2 февраля, здесь постоянно работают 1400 медиков из военно-медицинских институтов сухопутных войск, ВВС, ВМС, объединенных сил тылового обеспечения, а также эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний НОАК и Военно-медицинского научно-исследовательского института при академии военных наук НОАК.
Второй госпиталь строили с 27 января, а первых пациентов он принял уже 8 февраля. Обе больницы решили построить по модели госпиталя "Сяотаншань" в Пекине, который возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.
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