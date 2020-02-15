В Китае опровергли сообщения о повреждении госпиталя из-за ветра

ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Управление городского и сельского строительства города Управление городского и сельского строительства города Ухань в субботу опровергло появившиеся в интернете сообщения, что построенный за 10 дней для борьбы с коронавирусом госпиталь "Хошэньшань" сдуло ветром.

"В ночь с 14 на 15 февраля в Ухане был дождь со снегом, и в интернете стали распространяться сообщения, что "госпиталь "Хошэньшань" сдуло ветром". По итогам проверки удалось установить, что протечка произошла не в госпитале "Хошэньшань", а в одном из модульных отделений для госпиталя "Лэйшэньшань", которое еще не передано госпиталю в использование", - говорится в заявлении управления.

Отмечается, что сейчас в отделении ведутся ремонтные работы.

"Госпиталь "Хошэньшань" с момента ввода в эксплуатацию работает в штатном режиме", - подчеркнули в управлении.

При этом сообщается, что соответствующие компетентные учреждения намерены принять меры по укреплению госпиталя, который представляет собой легкую модульную конструкцию, чтобы повысить его устойчивость к экстремальным погодным явлениям.

После того, как власти провинции Хубэй в 20-х числах января осознали, что заболевание распространяется очень быстро и надо срочно организовать много койко-мест, чтобы принять всех зараженных, в Ухане оперативно стали строиться временные мобильные госпитали "Хошэньшань" на 1 тысячу мест и "Лэйшэньшань" на 1,5 тысячи мест. Помимо этого, по всей провинции стали переделывать уже имеющиеся больницы специально для лечения зараженных коронавирусом.

Госпиталь "Хошэньшань", строительство которого завершили за 10 дней, был передан китайской армии 2 февраля, здесь постоянно работают 1400 медиков из военно-медицинских институтов сухопутных войск, ВВС, ВМС, объединенных сил тылового обеспечения, а также эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний НОАК и Военно-медицинского научно-исследовательского института при академии военных наук НОАК.