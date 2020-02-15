Глава МИД Ирана обвинил США в стремлении сменить власть в стране

"(Президент США Дональд) Трамп был убежден, что мы близки к краху режима. Я думаю, что он ошибается, и не только по поводу смены власти, но и по поводу всего, к чему они стремятся… Они просто должны признать реальность иранского режима", - сказал он.

Комментируя переговоры с США, Зариф отметил, что речь идет не об их начале, а "о возвращении США за стол переговоров". "Мы встречались за столом переговоров каждые три месяца вплоть до апреля 2018 года", - напомнил он.

Он напомнил, что Иран ранее уже вел переговоры с США по ядерной сделке. "Нет смысла говорить о том, о чем вы говорили. Вы не платите за одну и ту же лошадь дважды", - отметил Зариф.