Глава МИД Ирана обвинил США в стремлении сменить власть в стране

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. США стремятся сменить власть в Иране, но им нужно признать реальное положение вещей, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"(Президент США Дональд) Трамп был убежден, что мы близки к краху режима. Я думаю, что он ошибается, и не только по поводу смены власти, но и по поводу всего, к чему они стремятся… Они просто должны признать реальность иранского режима", - сказал он.
Комментируя переговоры с США, Зариф отметил, что речь идет не об их начале, а "о возвращении США за стол переговоров". "Мы встречались за столом переговоров каждые три месяца вплоть до апреля 2018 года", - напомнил он.
Он напомнил, что Иран ранее уже вел переговоры с США по ядерной сделке. "Нет смысла говорить о том, о чем вы говорили. Вы не платите за одну и ту же лошадь дважды", - отметил Зариф.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
12 февраля, 08:00"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США