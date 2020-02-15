Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T18:01+0300
https://ria.ru/20200215/1564824885.html
Глава МИД Ирана обвинил США в стремлении сменить власть в стране
https://cdn24.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_0:208:3057:1927_1036x0_80_0_0_522ba9b6a81761b7820f8a3bbb65d92f.jpg
РИА Новости

Глава МИД Ирана обвинил США в стремлении сменить власть в стране

18:01 15.02.2020
456
© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Максим Блинов
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. США стремятся сменить власть в Иране, но им нужно признать реальное положение вещей, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"(Президент США Дональд) Трамп был убежден, что мы близки к краху режима. Я думаю, что он ошибается, и не только по поводу смены власти, но и по поводу всего, к чему они стремятся… Они просто должны признать реальность иранского режима", - сказал он.
Флаг Ирана. Архивное фото
7 февраля, 23:39
В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США
Комментируя переговоры с США, Зариф отметил, что речь идет не об их начале, а "о возвращении США за стол переговоров". "Мы встречались за столом переговоров каждые три месяца вплоть до апреля 2018 года", - напомнил он.
Он напомнил, что Иран ранее уже вел переговоры  с США по ядерной сделке. "Нет смысла говорить о том, о чем вы говорили. Вы не платите за одну и ту же лошадь дважды", - отметил Зариф.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
12 февраля, 08:00
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
2300000
Обсудить 2
Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров рассказал об отношениях с Турцией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о "кризисе доверия" между Россией и Западом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров оценил роль Хафтара в ливийском конфликте
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф прокомментировал решение сената США по "иранской" резолюции
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger
Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о предстоящих контактах с Турцией по Идлибу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020
Глава МИД Турции ответил на сообщения об угрозах российскому послу
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
США потребовали от венесуэльских властей освободить дядю Гуаидо
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал заявления США по Сирии противоречивыми
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Главы МИД Украины и Германии обсудили предстоящий "нормандский" саммит
Петр Порошенко
Порошенко рассказал, как Минские соглашения "спасли" Украину
Здание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
В Мюнхене тысячи человек участвуют в демонстрации против НАТО и войны
Турецкая военная техника в Сирии
Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе форума Примаковские чтения в формате рабочего завтрака
Лавров встретился с главой дипломатии ЕС Боррелем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния