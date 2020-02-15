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Пушков назвал идею Зеленского о выборах в Крыму мечтами
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РИА Новости

Пушков назвал идею Зеленского о выборах в Крыму мечтами

17:57 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на Крым
Вид на Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на Крым. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал идею президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму мечтами и сравнил ее с полетом на Марс.
В субботу Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также, по его словам, "хотелось бы (провести местные выборы – ред.) и в Крыму".
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"Зеленский витает то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях, но вне реальной политики. Он хочет провести выборы в Крыму осенью 2020. Но дипломатия и политика - это искусство возможного, а не мечты о невозможном. С тем же успехом он может мечтать о полете Украины на Марс", - написал Пушков в своем Twitter.
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Мюнхенская конференция по безопасностиАлексей ПушковВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
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