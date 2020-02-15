Пушков назвал идею Зеленского о выборах в Крыму мечтами

В субботу Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также, по его словам, "хотелось бы (провести местные выборы – ред.) и в Крыму".