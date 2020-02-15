Лавров рассказал о "кризисе доверия" между Россией и Западом

"Кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов – все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния "холодной войны", - сказал Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома "российской угрозы", да и любой другой угрозы, и вспомнить о том, что нас объединяет", - добавил он.