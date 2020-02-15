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Лавров рассказал о "кризисе доверия" между Россией и Западом
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РИА Новости

Лавров рассказал о "кризисе доверия" между Россией и Западом

17:57 15.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. НАТО и странам Запада пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома о "российской угрозе", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов – все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния "холодной войны", - сказал Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома "российской угрозы", да и любой другой угрозы, и вспомнить о том, что нас объединяет", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Мюнхене.
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Сергей ЛавровНАТОМюнхенская конференция по безопасностиРоссияМюнхенБезопасностьВ мире
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