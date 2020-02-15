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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T17:59+0300
https://ria.ru/20200215/1564824730.html
Лавров рассказал об отношениях с Турцией
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564824695_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_ba11b174a0ca4aff579300f08958b696.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал об отношениях с Турцией

17:56 15.02.2020 (обновлено: 17:59 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. У России и Турции очень хорошие отношения, но это не значит, что две страны во всем должны соглашаться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас с Турцией очень хорошие отношения. Это не означает, что мы должны во всем соглашаться", - сказал глава российского МИД, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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"Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами. Если такое присутствует, то это уже немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие и проистекает", - отметил российский министр.
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Война в СирииСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиТурцияВ мире
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