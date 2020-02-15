ВОЗ призвала бороться с фейками о коронавирусе

"Мы не просто боремся с эпидемией. Мы боремся и информационной эпидемией. Ложные новости распространяются быстрее и легче, чем этот коронавирус, и это не менее опасно. Именно поэтому мы работаем с поисковиками и соцсетями, такими как Facebook, Google, Pinterest, Tencent, Twitter, TikTok, YouTube и другими, для противостояния распространению слухов и ложной информации", - сказал он.