ВОЗ призвала бороться с фейками о коронавирусе

МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Популярные соцсети должны бороться с дезинформацией и ложными слухами, которые появляются вокруг нового коронавируса из Китая, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, выступая в субботу на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.
"Мы не просто боремся с эпидемией. Мы боремся и информационной эпидемией. Ложные новости распространяются быстрее и легче, чем этот коронавирус, и это не менее опасно. Именно поэтому мы работаем с поисковиками и соцсетями, такими как Facebook, Google, Pinterest, Tencent, Twitter, TikTok, YouTube и другими, для противостояния распространению слухов и ложной информации", - сказал он.
Гендиректор ВОЗ призвал государства также бороться с истерией и дезинформацией, связанной с новым коронавирусом.
"Сегодня особенно важно дать науке и доказательствам руководить политикой… Настало время для фактов, а не страхов, рациональности, а не слухов, солидарности, а не стигматизации", - подчеркнул Гебрейесус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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