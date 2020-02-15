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В Мюнхене тысячи человек участвуют в демонстрации против НАТО и войны
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РИА Новости

В Мюнхене тысячи человек участвуют в демонстрации против НАТО и войны

17:46 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Здание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Несколько тысяч человек в центре Мюнхена принимают участие в демонстрации против НАТО и войны, акция приурочена к проведению в городе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.
Активисты заявили РИА Новости, что выступают против "натовской конференции в Мюнхене", хотят обратить внимание общественности на многочисленные проблемы в сфере безопасности, которые происходят либо при прямом участии государств НАТО, либо "при попустительстве со стороны Запада". Всего в акции участвуют около 80 партий и организаций.
Мюнхенская конференция по безопасности
Вчера, 11:35
Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
Собравшиеся несут плакаты с надписями "Свобода умирает вместе с безопасностью", "Все должно измениться - против войны и уничтожения климата", "Долой НАТО, закрыть Рамштайн". Авиабаза Рамштайн — это опорный пункт ВВС США на севере Германии, штаб-квартира ВВС США в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE) и одна из баз НАТО. Это крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами США.
Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координации и управление беспилотниками (дронами) США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".
Конференц-зал во время подготовки к Мюнхенской международной конференции по безопасности MCSC
14 февраля, 00:19
Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене
В связи с проведением акции в непосредственной близости от гостиницы Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности при участии высокопоставленных политиков, в центре города усилено патрулирование полицией, все улицы, которые ведут к гостинице, перегорожены полицейскими патрулями и металлическими заграждениями. По данным полиции, около четырех тысяч полицейских дежурят в субботу в центре города.
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ВВС СШАНАТОМюнхенская конференция по безопасностиГерманияМюнхенВ мире
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