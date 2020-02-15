В Мюнхене тысячи человек участвуют в демонстрации против НАТО и войны

МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Несколько тысяч человек в центре Мюнхена принимают участие в демонстрации против Несколько тысяч человек в центре Мюнхена принимают участие в демонстрации против НАТО и войны, акция приурочена к проведению в городе Мюнхенской конференции по безопасности , сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.

Активисты заявили РИА Новости, что выступают против "натовской конференции в Мюнхене", хотят обратить внимание общественности на многочисленные проблемы в сфере безопасности, которые происходят либо при прямом участии государств НАТО, либо "при попустительстве со стороны Запада". Всего в акции участвуют около 80 партий и организаций.

Собравшиеся несут плакаты с надписями "Свобода умирает вместе с безопасностью", "Все должно измениться - против войны и уничтожения климата", "Долой НАТО, закрыть Рамштайн". Авиабаза Рамштайн — это опорный пункт ВВС США на севере Германии, штаб-квартира ВВС США в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE) и одна из баз НАТО. Это крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами США.

Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координации и управление беспилотниками (дронами) США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".