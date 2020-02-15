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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-15T17:37+0300
https://ria.ru/20200215/1564823937.html
Мадуро объявил о начале военных учений в Венесуэле
https://cdn25.img.ria.ru/images/149952/51/1499525118_0:0:2856:1608_1036x0_80_0_0_655faea3cb5294e713d87a89e548da20.jpg
РИА Новости

Мадуро объявил о начале военных учений в Венесуэле

17:37 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Венесуэлы
Военнослужащие Венесуэлы
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Венесуэлы. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале военных учений в стране.
"Начинаем учения "Щит-2020" с развертыванием наших доблестных вооруженных сил вместе с гражданскими силами с участием более 2,3 миллиона человек, мобилизованных для защиты нашей территориальной цельности, независимости и национального суверенитета", - написал Мадуро в Twitter.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
12 февраля, 02:27
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Как ранее заявлял президент, учения проводятся для защиты права на мир. По его словам, в настоящее время Венесуэла подвергается различным рискам. В частности, актами насилия и терроризма стране, по его словам, угрожает Бразилия и Колумбия.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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