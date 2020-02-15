ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры допроса капитана украинского судна, задержанного в Азовском море за браконьерство.
Ранее российские пограничники обнаружили судно с четырьмя гражданами Украины на борту, в ходе осмотра на нем нашли более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.
В крымском погрануправлении ФСБ сообщили, что капитан судна не выполнил законное требование об остановке и попытался скрыться. При этом судовых и регистрационных документов у задержанных не было.
Капитан корабля сознался в незаконном вылове рыбы.
Мужчина рассказал, что команда его судна занималась выловом камбалы-калкана, рыбу достали сетью. Также задержанный отметил, что не подвергался психологическому и силовому воздействию со стороны российских пограничников.
Маломерное судно и граждан Украины доставили в порт Керчи для разбирательства.
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