Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T20:35+0300
https://ria.ru/20200215/1564823878.html
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564827651_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_a6b88efbe190e724aee8f39eae01f20d.jpg
РИА Новости

ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна

17:35 15.02.2020 (обновлено: 20:35 15.02.2020)
34064
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры допроса капитана украинского судна, задержанного в Азовском море за браконьерство.
Ранее российские пограничники обнаружили судно с четырьмя гражданами Украины на борту, в ходе осмотра на нем нашли более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Вчера, 16:35
В Крыму призвали наказать задержанных украинских браконьеров
В крымском погрануправлении ФСБ сообщили, что капитан судна не выполнил законное требование об остановке и попытался скрыться. При этом судовых и регистрационных документов у задержанных не было.
Капитан корабля сознался в незаконном вылове рыбы.
Мужчина рассказал, что команда его судна занималась выловом камбалы-калкана, рыбу достали сетью. Также задержанный отметил, что не подвергался психологическому и силовому воздействию со стороны российских пограничников.
Маломерное судно и граждан Украины доставили в порт Керчи для разбирательства.
Массовый лов красной рыбы
17 декабря 2019, 07:04
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
51915981255
Обсудить 26
Азовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Таких на прах Кузнецова менять-героя унижать.Нехай в порту дебаркадер метут,пока штраф не отработают!Потом на границу сухопутную вместе с шаландой,полной фекалий,и пусть волоком в родную степь тащат.Можно кормой к Крыму в канал спустить-по тине и грязи тащить легче.
15 февраля, 18:11
Пульхерия Собак
7300200
Их отпустят завтра - но визгу будет - на неделю!
15 февраля, 18:04
Jvthnf Jvthnf
49121101
Рекомендуем
Шпицберген
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Осень в Крыму
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Алексей Пушков
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
Турецкая военная техника в Сирии
Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник
Автомобиль ДПС
В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Советский летчик-ас истребительной авиации, участник Великой Отечественной и Корейской войн, Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко
"Сжег 21 самолет": советский ас рассказал, как сбивал американцев
Строительство газопровода Северный поток-2
В США оценили перспективы "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил, что лично для него война на Украине окончена
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния