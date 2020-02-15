Зеленский заявил о создании фонда восстановления Донбасса

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране создан фонд восстановления Донбасса, в ближайшее время появится соответствующее министерство.
"Мы не ждем и уже работаем над этими вопросами. Для этого мы впервые создали на Украине фонд мирового уровня. Он объединяет в себе два окна: первое - для международных партнеров, организаций и фондов; второе - для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров", - сказал президент во время четвертого Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Приоритетами фонда будет работа с местным бизнесом, преодоление последствий войны и работа с незащищенными слоями населения.
Фонд администрируется Всемирным банком, офисом президента Украины и правительством Украины.
"Мы также планируем создать министерство по этим вопросам в ближайшее время", - сказал он.