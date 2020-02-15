Зеленский заявил о создании фонда восстановления Донбасса

"Мы не ждем и уже работаем над этими вопросами. Для этого мы впервые создали на Украине фонд мирового уровня. Он объединяет в себе два окна: первое - для международных партнеров, организаций и фондов; второе - для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров", - сказал президент во время четвертого Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности.