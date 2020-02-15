В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 72 человек

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти Сингапура подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом в стране, общее число заболевших достигло 72 человека, сообщает сингапурское министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в стране подтверждены 67 случаев заражения коронавирусом.
"По состоянию на 12 часов 15 февраля (07.00 мск) министерство здравоохранения подтвердило еще пять новых случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении ведомства. При этом, как отмечает минздрав, еще один человек, у которого ранее была обнаружена инфекция, выписан из больницы. Всего в стране выздоровели 18 человек, у которых ранее нашли коронавирус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса