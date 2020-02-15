В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 72 человек

"По состоянию на 12 часов 15 февраля (07.00 мск) министерство здравоохранения подтвердило еще пять новых случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении ведомства. При этом, как отмечает минздрав, еще один человек, у которого ранее была обнаружена инфекция, выписан из больницы. Всего в стране выздоровели 18 человек, у которых ранее нашли коронавирус.