В Британии у девяти пациентов подтвердили коронавирус

Ранее Национальная служба здравоохранения (NHS) сообщила, что в субботу были выписаны восемь человек, наблюдавшихся медиками в связи с подозрениями на коронаврус. Еще около 100 человек остаются в карантине в гостинице города Милтон-Кинс. О том, что у кого-то из них диагностирован коронавирус, не сообщается.