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В Британии у девяти пациентов подтвердили коронавирус
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РИА Новости

В Британии у девяти пациентов подтвердили коронавирус

17:28 15.02.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Коронавирус подтвержден у девяти пациентов в Великобритании, сообщило управление здравоохранения Англии.
"Анализы девяти пациентов подтвердили коронавирус. Если будут обнаружены новые случаи, главный врач Англии объявит об этом незамедлительно", - говорится в заявлении.
Ранее Национальная служба здравоохранения (NHS) сообщила, что в субботу были выписаны восемь человек, наблюдавшихся медиками в связи с подозрениями на коронаврус. Еще около 100 человек остаются в карантине в гостинице города Милтон-Кинс. О том, что у кого-то из них диагностирован коронавирус, не сообщается.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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