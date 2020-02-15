В ДНР заявили, что передали Киеву около 800 пленных с начала конфликта

"С 2014 года мы провели 35 процедур обмена удерживаемыми лицами. Украине было передано 762 человека, и около 100 человек было передано в ходе небольших обменов и отпущено в качестве жестов доброй воли в одностороннем порядке. На территорию ДНР было передано 869 сторонников республики", - сказала Морозова.

Первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведётся работа над формированием новых списков для обмена пленными. В конце января представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева заявила, что представители Киева и Донбасса на заседании гуманитарной подгруппы в Минске договорились обменяться списками пленных.