Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T17:16+0300
https://ria.ru/20200215/1564823420.html
В ДНР заявили, что передали Киеву около 800 пленных с начала конфликта
https://cdn23.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_0:228:3126:1986_1036x0_80_0_0_40d6b76e5d6aeabf297626d07e2b7c5e.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили, что передали Киеву около 800 пленных с начала конфликта

17:16 15.02.2020
290
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика предела Киеву более 800 пленных в ходе обменов с начала конфликта в Донбассе, сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"С 2014 года мы провели 35 процедур обмена удерживаемыми лицами. Украине было передано 762 человека, и около 100 человек было передано в ходе небольших обменов и отпущено в качестве жестов доброй воли в одностороннем порядке. На территорию ДНР было передано 869 сторонников республики", - сказала Морозова.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
31 января, 18:14
В ДНР назвали условие для очередного обмена пленными с Киевом
Первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведётся работа над формированием новых списков для обмена пленными. В конце января представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева заявила, что представители Киева и Донбасса на заседании гуманитарной подгруппы в Минске договорились обменяться списками пленных.
510002
Обсудить 0
Дарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушилин призвал мировое сообщество заставить Киев выполнять "Минск-2"
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил о создании фонда восстановления Донбасса
Владимир Джабаров
В Совфеде оценили намерение Зеленского закончить конфликт в Донбассе
Петр Порошенко
Порошенко рассказал, как Минские соглашения "спасли" Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил о прогрессе по Донбассу в "нормандском формате"
Разведение сил в Донбассе
Зеленский рассказал об идее секторального разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский готов к диалогу с населением Донбасса
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Проведение встречи Путина и Эрдогана обсудят на консультациях в Москве
Флаги России и Евросоюза
Европа отменит санкции, если последует своим интересам, заявили в ГД
Детская палата
Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил, что лично для него война на Украине окончена
Вид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
В офисе Зеленского предложили украинцам не открывать окна для экономии
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
В России стали чаще учитывать общественное мнение, заявила Симоньян
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский представил данные по удерживаемым в Донбассе и России лицам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния