Число пострадавших в ДТП на трассе в Кузбассе выросло до пяти человек

КЕМЕРОВО, 15 фев- РИА Новости. Число пострадавших в аварии, произошедшей на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, выросло до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее со ссылкой на ГИБДД Кузбасса сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших, двое из которых дети, при столкновении "Лады Калины" и "Киа Соренто".
"Таштагольский район, поселок Темиртау, столкновение двух легковых автомобилей. Пострадало шесть человек, в том числе двое детей. Один взрослый погиб до приезда бригады скоро медицинской помощи, еще один госпитализирован в реанимацию Таштагольской районной больницы, четыре человека, двое из которых дети – амбулаторно", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.