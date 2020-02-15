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Число пострадавших в ДТП на трассе в Кузбассе выросло до пяти человек
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП на трассе в Кузбассе выросло до пяти человек

17:09 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 15 фев- РИА Новости. Число пострадавших в аварии, произошедшей на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, выросло до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее со ссылкой на ГИБДД Кузбасса сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших, двое из которых дети, при столкновении "Лады Калины" и "Киа Соренто".
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16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Таштагольский район, поселок Темиртау, столкновение двух легковых автомобилей. Пострадало шесть человек, в том числе двое детей. Один взрослый погиб до приезда бригады скоро медицинской помощи, еще один госпитализирован в реанимацию Таштагольской районной больницы, четыре человека, двое из которых дети – амбулаторно", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
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Кемеровская областьПроисшествия
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