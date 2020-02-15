Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения

Девочка с телом 104-летней женщины скончалась в Великобритании Хэйли Окинс страдала от редкого генетического заболевания - синдрома Хатчинсона-Гилфорда, или прогерии, из-за которого ее тело старело в десять раз быстрее, чем тело здорового человека. Врачи, наблюдавшие за состоянием девочки, говорили, что она доживет лишь до 13 лет.