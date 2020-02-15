Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На Украине умерла восьмилетняя девочка, у которой диагностировали прогерию — преждевременное старение, сообщает "Волынь24".
У пациентов с этим генетическим заболеванием не растет скелет, однако увеличиваются головной мозг и внутренние органы. Девочка перенесла несколько инсультов, страдала от тетрапареза конечностей и скончалась от полиорганной недостаточности.
3 апреля 2015, 16:55Девочка с телом 104-летней женщины скончалась в ВеликобританииХэйли Окинс страдала от редкого генетического заболевания - синдрома Хатчинсона-Гилфорда, или прогерии, из-за которого ее тело старело в десять раз быстрее, чем тело здорового человека. Врачи, наблюдавшие за состоянием девочки, говорили, что она доживет лишь до 13 лет.
Как пояснили врачи, у детей с прогерией год жизни идет за восемь-десять лет, то есть ее скорректированный возраст — приблизительно 80 лет.
Девочка родилась в селе Качин Волынской области. Болезнь у нее диагностировали два года назад.
Всего в мире зафиксировано около 350 случаев прогерии. На Украине умершая была единственным человеком с таким диагнозом.