Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T17:48+0300
https://ria.ru/20200215/1564823249.html
Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения
https://cdn22.img.ria.ru/images/152392/58/1523925860_0:92:1500:937_1036x0_80_0_0_cbe83d9e46fbda28b4558651fdb33121.jpg
РИА Новости

Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения

17:11 15.02.2020 (обновлено: 17:48 15.02.2020)
16738
© РИА Новости / Сергей МамонтовДетская палата
Детская палата
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На Украине умерла восьмилетняя девочка, у которой диагностировали прогерию — преждевременное старение, сообщает "Волынь24".
У пациентов с этим генетическим заболеванием не растет скелет, однако увеличиваются головной мозг и внутренние органы. Девочка перенесла несколько инсультов, страдала от тетрапареза конечностей и скончалась от полиорганной недостаточности.
Девочка с телом 104-летней женщины Хэйли Окинс
3 апреля 2015, 16:55
Девочка с телом 104-летней женщины скончалась в ВеликобританииХэйли Окинс страдала от редкого генетического заболевания - синдрома Хатчинсона-Гилфорда, или прогерии, из-за которого ее тело старело в десять раз быстрее, чем тело здорового человека. Врачи, наблюдавшие за состоянием девочки, говорили, что она доживет лишь до 13 лет.
Как пояснили врачи, у детей с прогерией год жизни идет за восемь-десять лет, то есть ее скорректированный возраст — приблизительно 80 лет.
Девочка родилась в селе Качин Волынской области. Болезнь у нее диагностировали два года назад.
Всего в мире зафиксировано около 350 случаев прогерии. На Украине умершая была единственным человеком с таким диагнозом.
8323308427
Обсудить 1
Волынская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Бесплатная выдача лекарства от эпилепсии Урбанил (клобазан, аналог Фризиума) в Москве
Правительство одобрило проект об обеспечении бесплатными лекарствами
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Шпицберген
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Турецкая военная техника в Сирии
Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник
Осень в Крыму
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Видео допроса капитана задержанного украинского судна
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил, что лично для него война на Украине окончена
Сотрудник полиции
Пьяный москвич двумя ударами нанес полицейскому пять травм, пишут СМИ
Одиннадцатилетняя Настя из Королёва в Центре кинологической службы
Полицейские исполнили мечту 11-летней девочки в ее день рождения
Автомобиль ДПС
В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь
Пенсионное удостоверение
Эксперт рассказал, как вырастет пенсия, если не выходить на нее 10 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния