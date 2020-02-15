В Китае пояснили, как сокрытие поездки в Ухань может привести в тюрьму

ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Сокрытие симптомов Сокрытие симптомов коронавируса и истории поездки в Ухань и провинцию Хубэй может расцениваться как предумышленная угроза общественной безопасности, что может повлечь наказание от трех лет лишения свободы до смертной казни, пояснил на своем сайте Второй народный суд средней ступени Пекина

После начала вспышки коронавируса в различных источниках стали появляться данные о возможных наказаниях за нарушения во время эпидемии, они могут казаться не особо тяжкими для обывателя, как например не упомянуть на осмотре у врача о поездках в Ухань, но последствия у них могут быть весьма тяжелыми для страны. Именно поэтому сотрудники пекинского суда и решили пояснить, за что и как в Китае будут наказывать.

"В настоящее время борьба с вспышкой нового типа коронавируса вступила в решающую стадию, и в этот критический момент небольшое число людей умышленно скрывают свою болезнь, симптомы, неправильно информируют об истории поездок, проживания и тесных контактах, в результате этих действий многие люди и даже медицинский персонал были инфицированы или попали в карантин", - отметили в суде.

Отмечается, что пока больные коронавирусом, носители или люди с подозрением на заболевание умышленно скрывали заболевание, они находились в тесном контакте с неопределенным числом людей и поспособствовали дальнейшему распространению вируса. Это несет угрозу жизни и здоровью людей и может рассматриваться как угроза общественной безопасности, а при отягчающих обстоятельствах, смертная казнь будет высшей мерой пресечения.

Уголовное преследование ждет тех, кто, к примеру, имеет симптомы заболевания (кашель, температура, усталость по неизвестной причине) и либо был в Ухане в последние недели, либо общался с тем, кто был в Ухане, но при проверке у врача, на входе в жилой комплекс или общественный транспорт не сообщил об этом, а позже был диагностирован как пациент с коронавирусом. Еще хуже, если при всем перечисленном человек не предпринял никаких мер по самоизоляции, не предпринимал мер защиты (ношение маски), посещал общественные места, и в результате большое число людей, включая медперсонал, оказались инфицированы.

В соответствии с УК КНР, преднамеренная передача патогенов инфекционных заболеваний может рассматриваться как преступление против общественной безопасности, и в случае, если действия не повлекли за собой тяжких последствий, они караются тюремным заключением на срок от 3 до 10 лет, "если же есть серьезные последствия, в том числе тяжкие телесные повреждения, гибель человека или серьезный ущерб государственной и частной собственности, то преступник может быть приговорен к пожизненному заключению или смертной казни".