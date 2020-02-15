Пушилин призвал мировое сообщество заставить Киев выполнять "Минск-2"

ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал мировое сообщество заставить Киев выполнять минские соглашения для восстановления мира в Донбассе.

Ранее в ДНР заявили, что в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков в Донецке был ранен мирный житель. Из-за продолжающегося обстрела эвакуировать пострадавшего не могли более полутора часов.

"Данная ситуация лишь подтверждает, что жителей Донбасса в нарушение Конвенции ООН о защите прав и свобод, в нарушение подписанных документов о мирном урегулировании конфликта уже шестой год подвергают геноциду и истреблению. Сейчас донецкие медики сражаются за жизнь пострадавшего, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в заявлении Пушилина в его официальном Telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что, усиливая эскалацию в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский "продолжает пафосно заявлять международному сообществу о своих мирных инициативах".

"Призываем мировое сообщество оказать содействие и заставить Киев выполнять пункты минского соглашения для восстановления мира на нашей земле", - добавил Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.