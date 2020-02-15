Пушилин призвал мировое сообщество заставить Киев выполнять "Минск-2"

ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал мировое сообщество заставить Киев выполнять минские соглашения для восстановления мира в Донбассе.
Ранее в ДНР заявили, что в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков в Донецке был ранен мирный житель. Из-за продолжающегося обстрела эвакуировать пострадавшего не могли более полутора часов.
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"Данная ситуация лишь подтверждает, что жителей Донбасса в нарушение Конвенции ООН о защите прав и свобод, в нарушение подписанных документов о мирном урегулировании конфликта уже шестой год подвергают геноциду и истреблению. Сейчас донецкие медики сражаются за жизнь пострадавшего, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в заявлении Пушилина в его официальном Telegram-канале.
Глава ДНР отметил, что, усиливая эскалацию в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский "продолжает пафосно заявлять международному сообществу о своих мирных инициативах".
"Призываем мировое сообщество оказать содействие и заставить Киев выполнять пункты минского соглашения для восстановления мира на нашей земле", - добавил Пушилин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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