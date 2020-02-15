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Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
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РИА Новости

Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным

16:59 15.02.2020 (обновлено: 18:14 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Налаживание диалога с российским президентом Владимиром Путиным позволило Киеву вернуть задержанных украинцев, заявил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
В частности, украинский лидер рассказал, что его критиковали за попытку наладить отношения с Москвой.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
14 февраля, 18:23
Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Зеленского
"Мы начали диалог с президентом России по телефону, хотя многие были против — как внутри страны, так и вне ее. Некоторые украинцы называли это "зрадой" (предательством (укр.). — Прим. ред.) украинских интересов, но для меня украинские интересы — это простые люди", — цитирует Зеленского "Обозреватель".
Политик отметил, что разговор с Путиным, а также встреча в "нормандском формате" привели к хорошим результатам для Украины.
Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Весной того же года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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Зеленский рассказал российским журналистам о встрече с Путиным
Став президентом в 2019 году, Зеленский заявил, что стремится к миру в регионе. В сентябре Москва и Киев обменялись осужденными и задержанными, освободив по 35 человек. Спустя месяц Россия отдала Украине корабли, задержанные в 2018 году за нарушение границы в Керченском проливе. В конце декабря самопровозглашенные республики Донбасса завершили первый за два года обмен пленными с Киевом.
Накануне Путин и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".
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