Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным

Политик отметил, что разговор с Путиным, а также встреча в "нормандском формате" привели к хорошим результатам для Украины.

Став президентом в 2019 году, Зеленский заявил, что стремится к миру в регионе. В сентябре Москва и Киев обменялись осужденными и задержанными, освободив по 35 человек. Спустя месяц Россия отдала Украине корабли, задержанные в 2018 году за нарушение границы в Керченском проливе. В конце декабря самопровозглашенные республики Донбасса завершили первый за два года обмен пленными с Киевом.