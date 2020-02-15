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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T17:12+0300
https://ria.ru/20200215/1564822946.html
Ситуация в Идлибе не повлияет на поставки С-400, заявили в Турции
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РИА Новости

Ситуация в Идлибе не повлияет на поставки С-400, заявили в Турции

16:55 15.02.2020 (обновлено: 17:12 15.02.2020)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Последнее обострение в сирийском Идлибе и разногласия с Россией по этому вопросу не должны повлиять на контракт по поставкам российских комплексов С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Нет, это два разных вопроса", - сказал Чавушоглу журналистам, отвечая на вопрос, окажет ли последнее обострение ситуации в Идлибе влияние на исполнение контракта по поставкам комплексов С-400 в Турцию.
"Мы не будем менять свои принципы и политику из-за одного разногласия с той или иной страной. Мы не должны позволить сирийской проблеме расшатать наше сотрудничество и наши отношения. Поэтому мы работаем вместе", - добавил турецкий министр.
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Вчера, 15:32Война в Сирии
Источник сообщил о переброске турецких вооруженных сил в Идлиб
19530328
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуИдлиб (мухафаза)С-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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