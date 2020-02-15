В Кузбассе один человек погиб в ДТП на трассе

КЕМЕРОВО, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое, в том числе двое детей, травмированы при аварии на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщили РИА Новости в ГИБДД региона.
"Авария произошла сегодня около 15.00 (11.00 мск) на 41 километре автодороги "Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол" на территории Таштагольского района Кемеровской области. Здесь столкнулись автомобили "Лада Калина" и "Киа Соренто", – говорится в сообщении. На место аварии выехали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Таштагольскому району.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада" совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с "Киа". "В результате ДТП погибла пассажир отечественной машины, а ее водитель получил травмы различной степени тяжести. Также в результате автоаварии травмированы двое несовершеннолетних пассажиров иномарки", – уточняет ведомство.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.