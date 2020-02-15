В Кузбассе один человек погиб в ДТП на трассе

"Авария произошла сегодня около 15.00 (11.00 мск) на 41 километре автодороги "Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол" на территории Таштагольского района Кемеровской области. Здесь столкнулись автомобили "Лада Калина" и "Киа Соренто", – говорится в сообщении. На место аварии выехали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Таштагольскому району.