Генсек ОБСЕ рассказал о планируемом саммите "нормандской" четверки

"Мы должны еще как следует поработать, чтобы этот следующий саммит мог состояться. Имею в виду, что мандаты и задачи, принятые на Парижском саммите, должны быть, с моей точки зрения, реализованы. В этой связи предстоит еще много работы, это понятно, но одновременно я не вижу оснований, почему этот саммит не должен состояться", - сказал Гремингер.