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Генсек ОБСЕ рассказал о планируемом саммите "нормандской" четверки
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РИА Новости

Генсек ОБСЕ рассказал о планируемом саммите "нормандской" четверки

16:43 15.02.2020 (обновлено: 19:18 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 апреля 2019
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Оснований для отмены саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в апреле в Берлине нет, заявил РИА Новости на полях Мюнхенской конференции по безопасности генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
"Мы должны еще как следует поработать, чтобы этот следующий саммит мог состояться. Имею в виду, что мандаты и задачи, принятые на Парижском саммите, должны быть, с моей точки зрения, реализованы. В этой связи предстоит еще много работы, это понятно, но одновременно я не вижу оснований, почему этот саммит не должен состояться", - сказал Гремингер.
Здание Министерства иностранных дел в Москве
11 февраля, 09:39
В МИД прокомментировали идею о "нормандском" формате с Грузией
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Томас Гремингер"Нормандская четверка"ОБСЕМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
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