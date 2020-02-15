Генсек ОБСЕ рассказал о планируемом саммите "нормандской" четверки

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Оснований для отмены саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в апреле в Берлине нет, заявил РИА Новости на полях Мюнхенской конференции по безопасности генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
"Мы должны еще как следует поработать, чтобы этот следующий саммит мог состояться. Имею в виду, что мандаты и задачи, принятые на Парижском саммите, должны быть, с моей точки зрения, реализованы. В этой связи предстоит еще много работы, это понятно, но одновременно я не вижу оснований, почему этот саммит не должен состояться", - сказал Гремингер.
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