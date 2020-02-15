В Приморье два человека погибли после "пьяного" ДТП

ЧП произошло в пятницу в селе Поповка Хорольского района Приморья. Прибыв на место аварии, полицейские установили, что 36-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Toyota Cresta, не справился с управлением и врезался в стоящую около двора дома тракторную тележку.