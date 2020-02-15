В Приморье два человека погибли после "пьяного" ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в тракторную тележку в Приморье, в результате ДТП два человека погибли, двое несовершеннолетних доставлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
ЧП произошло в пятницу в селе Поповка Хорольского района Приморья. Прибыв на место аварии, полицейские установили, что 36-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Toyota Cresta, не справился с управлением и врезался в стоящую около двора дома тракторную тележку.
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"В результате удара погибли пассажирки Toyota Cresta - жительницы Хорольского района в возрасте 38 и 19 лет. Травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров - девочки в возрасте 14-15 лет, они госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка", - сообщил представитель ведомства.
Он добавил, что сам водитель не пострадал. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения., также у него есть неоплаченные штрафы.
"На момент автомобильной аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,83мг/л)", - добавил собеседник.
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