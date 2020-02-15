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Зеленский представил данные по удерживаемым в Донбассе и России лицам
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РИА Новости

Зеленский представил данные по удерживаемым в Донбассе и России лицам

16:36 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе удерживаются более двухсот украинских граждан, а в РФ - более ста украинцев и крымских татар.
"Особое внимание я хочу уделить очень важному событию гуманитарного характера. Речь о взаимном освобождении удерживаемых лиц. Это уже второй положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию следует продолжать ради определенной цели - освобождения по формуле "всех на всех", - заявил он во время выступления на Мюнхенском форуме по безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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"Мы не можем останавливаться, пока более двухсот украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более ста украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации", - привел данные Зеленский.
Россия и Украина 7 сентября прошлого года освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. 29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными: Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
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ДонбассМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
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