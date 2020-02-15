Зеленский представил данные по удерживаемым в Донбассе и России лицам

"Особое внимание я хочу уделить очень важному событию гуманитарного характера. Речь о взаимном освобождении удерживаемых лиц. Это уже второй положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию следует продолжать ради определенной цели - освобождения по формуле "всех на всех", - заявил он во время выступления на Мюнхенском форуме по безопасности.