Зеленский представил данные по удерживаемым в Донбассе и России лицам

КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе удерживаются более двухсот украинских граждан, а в РФ - более ста украинцев и крымских татар.
"Особое внимание я хочу уделить очень важному событию гуманитарного характера. Речь о взаимном освобождении удерживаемых лиц. Это уже второй положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию следует продолжать ради определенной цели - освобождения по формуле "всех на всех", - заявил он во время выступления на Мюнхенском форуме по безопасности.
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"Мы не можем останавливаться, пока более двухсот украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более ста украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации", - привел данные Зеленский.
Россия и Украина 7 сентября прошлого года освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. 29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными: Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.