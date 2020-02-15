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В Госдуме прокомментировали планы Зеленского провести выборы в Крыму
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали планы Зеленского провести выборы в Крыму

16:33 15.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя желание президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму, заявил, что он должен смотреть правде в глаза и попросить у Москвы разрешение на проведение голосования.
В субботу Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также, по его словам, "хотелось бы (провести местные выборы – ред.) и в Крыму".
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"Российская сторона не ограничивает другие государства в открытии избирательных участков на своей территории, и Украина в этом случае не исключение. Другой вопрос — сможет ли официальный Киев найти в себе силы подать заявку об открытии избирательных участков на российском полуострове. Иного предложения мы просто не примем", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что Зеленский, возможно, высказал свою заветную мечту о проведении выборов 2020 года на территории Крыма, но реальность такова, что Крым - не Украина. Депутат подчеркнул, что хотя и Москва, и Киев способны договариваться в том, что касается сложных ситуаций, "здесь уже вопрос принципиальных устоев украинской политики".
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"Либо смотреть правде в глаза и честно сказать всем, что Крым — это Россия, мы просим у Москвы разрешение на проведение выборов на полуострове. Либо продолжать на различных медиаплощадках и форумах глубокомысленно размышлять о том, "как здорово было бы провести выборы в Крыму", да еще и украинском", - сказал Бальбек.
Он добавил, что если украинской стороне принципиальны выборы на территории Крыма, ей необходимо только собрать документы и начать переговоры с руководством России об открытии избирательных участков. "А если это вопрос, чтобы "щекотать нервы", то украинские выборы мимо Крыма "пролетят", - заключил депутат.
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