В Госдуме прокомментировали планы Зеленского провести выборы в Крыму

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек , комментируя желание президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму , заявил, что он должен смотреть правде в глаза и попросить у Москвы разрешение на проведение голосования.

В субботу Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также, по его словам, "хотелось бы (провести местные выборы – ред.) и в Крыму".

"Российская сторона не ограничивает другие государства в открытии избирательных участков на своей территории, и Украина в этом случае не исключение. Другой вопрос — сможет ли официальный Киев найти в себе силы подать заявку об открытии избирательных участков на российском полуострове. Иного предложения мы просто не примем", - сказал Бальбек РИА Новости.

Он отметил, что Зеленский, возможно, высказал свою заветную мечту о проведении выборов 2020 года на территории Крыма, но реальность такова, что Крым - не Украина. Депутат подчеркнул, что хотя и Москва, и Киев способны договариваться в том, что касается сложных ситуаций, "здесь уже вопрос принципиальных устоев украинской политики".

"Либо смотреть правде в глаза и честно сказать всем, что Крым — это Россия, мы просим у Москвы разрешение на проведение выборов на полуострове. Либо продолжать на различных медиаплощадках и форумах глубокомысленно размышлять о том, "как здорово было бы провести выборы в Крыму", да еще и украинском", - сказал Бальбек.