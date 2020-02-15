В Кузбассе один человек погиб в ДТП с двумя машинами

КЕМЕРОВО, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали, в том числе ребенок, при столкновении двух легковых машин на трассе в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"На трассе Промышленная – Ваганово, поворот на деревню Каменка, ДТП, столкновение двух легковых автомобилей. Пострадало пять человек, в том числе ребенок. Женщина 1955 года скончалась, мужчина 1955 года рождения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, мальчик 2009 года рождения – амбулаторно, девочка 2001 года рождения – амбулаторно, мужчина 1997 года рождения отказался от госпитализации", – сказал РИА Новости пресс-секретарь центра.
В полиции Кузбасса заявили, что авария произошла на 8-м километре автодороги "Промышленная - Ваганово", где столкнулись машины Mitsubishi и Ford Focus. На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Промышленновскому району.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Focus. Погибла девушка - пассажир Mitsubishi, еще четыре человека доставлены в больницу с травмами, отметили в полиции.
"В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следователем ОМВД России по Промышленновскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы", – уточняет ведомство.