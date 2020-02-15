В Кузбассе один человек погиб в ДТП с двумя машинами

"На трассе Промышленная – Ваганово, поворот на деревню Каменка, ДТП, столкновение двух легковых автомобилей. Пострадало пять человек, в том числе ребенок. Женщина 1955 года скончалась, мужчина 1955 года рождения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, мальчик 2009 года рождения – амбулаторно, девочка 2001 года рождения – амбулаторно, мужчина 1997 года рождения отказался от госпитализации", – сказал РИА Новости пресс-секретарь центра.