В Красноярском крае водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля скончался в результате столкновения с автобусом в Абанском районе Красноярского края, еще один человек, находившийся в машине, госпитализирован, он в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Ранее сообщалось, что днем в субботу в автобус с пассажирами врезался автомобиль ВАЗ-2109, выехавший на полосу встречного движения. По уточненной информации ГИБДД, в салоне автобуса был 21 человек, тогда как изначально сообщалось о 40 пассажирах. Указывалось, что пострадал водитель легкового автомобиля. Водитель и люди, ехавшие в автобусе, за медицинской помощью не обращались, пассажиры были отправлены попутным транспортом к месту назначения.
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"Водитель легкового авто скончался. Также выяснилось, что в салоне его машины был пассажир. Предварительно, он в тяжелом состоянии в больнице", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.