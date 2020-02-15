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В Красноярском крае водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Красноярском крае водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом

16:22 15.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля скончался в результате столкновения с автобусом в Абанском районе Красноярского края, еще один человек, находившийся в машине, госпитализирован, он в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Ранее сообщалось, что днем в субботу в автобус с пассажирами врезался автомобиль ВАЗ-2109, выехавший на полосу встречного движения. По уточненной информации ГИБДД, в салоне автобуса был 21 человек, тогда как изначально сообщалось о 40 пассажирах. Указывалось, что пострадал водитель легкового автомобиля. Водитель и люди, ехавшие в автобусе, за медицинской помощью не обращались, пассажиры были отправлены попутным транспортом к месту назначения.
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"Водитель легкового авто скончался. Также выяснилось, что в салоне его машины был пассажир. Предварительно, он в тяжелом состоянии в больнице", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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Красноярский крайАбанский районПроисшествия
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