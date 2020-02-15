Зеленский рассказал о своей популярности в США

"В моей прошлой жизни, в моей предыдущей профессии я, честно говоря, был продюсером, сценаристом или актером, я мечтал получить "Оскар". Я хотел быть очень популярным в США. Сейчас я очень популярен в США. Но такой популярности я не желал. И если это поможет Украине, я готов во второй раз поговорить с господином Трампом", - пошутил президент.