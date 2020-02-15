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Зеленский рассказал о своей популярности в США
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РИА Новости

Зеленский рассказал о своей популярности в США

16:19 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтал получить "Оскар" и прославиться в США, сейчас же он известен в этой стране из-за скандала с импичментом президента Дональда Трампа – и это не та слава, о которой он мечтал.
Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести в этой стране расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

"В моей прошлой жизни, в моей предыдущей профессии я, честно говоря, был продюсером, сценаристом или актером, я мечтал получить "Оскар". Я хотел быть очень популярным в США. Сейчас я очень популярен в США. Но такой популярности я не желал. И если это поможет Украине, я готов во второй раз поговорить с господином Трампом", - пошутил президент.

Он признался, что иногда думает о том, стоило ли ему бросать карьеру на телевидении.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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Дональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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