Зеленский рассказал о своей популярности в США

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтал получить "Оскар" и прославиться в США, сейчас же он известен в этой стране из-за скандала с импичментом президента Дональда Трампа – и это не та слава, о которой он мечтал.
Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести в этой стране расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
"В моей прошлой жизни, в моей предыдущей профессии я, честно говоря, был продюсером, сценаристом или актером, я мечтал получить "Оскар". Я хотел быть очень популярным в США. Сейчас я очень популярен в США. Но такой популярности я не желал. И если это поможет Украине, я готов во второй раз поговорить с господином Трампом", - пошутил президент.
Он признался, что иногда думает о том, стоило ли ему бросать карьеру на телевидении.