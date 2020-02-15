Захарова назвала главную проблему Мюнхенской конференции

По ее мнению, причина этого кроется в "отсутствии перспективного анализа" и "кризисе прогнозирования". "Акторы творят Realpolitik стремительно и без правил, им уже не требуется создание предпосылок. Формирование смыслов и повесток не в тренде. Экспертам остается лишь анализировать прошлое, а для этого необходимо время", - отметила она.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.