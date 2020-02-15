Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T16:20+0300
https://ria.ru/20200215/1564821966.html
Захарова назвала главную проблему Мюнхенской конференции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_063e1bf3ed9d5836cc9fe1e1d2433f45.jpg
РИА Новости

Захарова назвала главную проблему Мюнхенской конференции

16:19 15.02.2020 (обновлено: 16:20 15.02.2020)
1682
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Главная проблема Мюнхенской конференции по безопасности заключается в несоответствии динамики дискуссии и скорости развития событий, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Главная сегодняшняя проблема Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, на мой взгляд - несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий", - написала Захарова в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Вчера, 14:13
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
По ее мнению, причина этого кроется в "отсутствии перспективного анализа" и "кризисе прогнозирования". "Акторы творят Realpolitik стремительно и без правил, им уже не требуется создание предпосылок. Формирование смыслов и повесток не в тренде. Экспертам остается лишь анализировать прошлое, а для этого необходимо время", - отметила она.
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
Конференц-зал во время подготовки к Мюнхенской международной конференции по безопасности MCSC
14 февраля, 00:19
Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене
4911000
Обсудить 1
Мария ЗахароваСергей ЛавровНАТОМюнхенская конференция по безопасностиРоссияМюнхенБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский рассказал о своей популярности в США
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский прокомментировал "12 шагов" по урегулированию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"
Южные Курилы
Японский эксперт оценил поправки в Конституцию России о территории
Шпицберген
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон рассказал, кто пытается влиять на выборы во Франции
Осень в Крыму
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский представил данные по удерживаемым в Донбассе и России лицам
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали планы Зеленского провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Киев готов к миру в Донбассе на "своих условиях"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о "кризисе доверия" между Россией и Западом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020
Глава МИД Турции ответил на сообщения об угрозах российскому послу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния