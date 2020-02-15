Захарова назвала главную проблему Мюнхенской конференции

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Главная проблема Мюнхенской конференции по безопасности заключается в несоответствии динамики дискуссии и скорости развития событий, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Главная сегодняшняя проблема Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, на мой взгляд - несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий", - написала Захарова в Facebook.
По ее мнению, причина этого кроется в "отсутствии перспективного анализа" и "кризисе прогнозирования". "Акторы творят Realpolitik стремительно и без правил, им уже не требуется создание предпосылок. Формирование смыслов и повесток не в тренде. Экспертам остается лишь анализировать прошлое, а для этого необходимо время", - отметила она.
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
14 февраля, 00:19Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене