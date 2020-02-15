Лавров обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии с упором на необходимость обеспечения стабильности и безопасности "на земле" на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР и борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН. Были также рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН, включая продолжение работы Конституционного комитета", - отмечается в сообщении.

Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Педерсен в конце января заявил РИА Новости, что рассчитывает на созыв новой встречи конституционного комитета в феврале или марте.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.