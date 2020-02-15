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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T16:15+0300
https://ria.ru/20200215/1564821878.html
Лавров обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821753_0:197:3124:1954_1036x0_80_0_0_b58e3de51a23c049fc3e132bce2dffd4.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии

16:15 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй справа) и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Мюнхене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй справа) и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Мюнхене
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи "на полях" Мюнхенской конференции обсудил со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в Сирии и продолжение работы Конституционного комитета, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.
"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии с упором на необходимость обеспечения стабильности и безопасности "на земле" на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР и борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН. Были также рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН, включая продолжение работы Конституционного комитета", - отмечается в сообщении.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Педерсен в конце января заявил РИА Новости, что рассчитывает на созыв новой встречи конституционного комитета в феврале или марте.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииГейр ПедерсенСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиСирияВ мире
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