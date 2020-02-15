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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T16:04+0300
https://ria.ru/20200215/1564821362.html
Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции
https://cdn25.img.ria.ru/images/148321/59/1483215970_0:445:3000:2133_1036x0_80_0_0_753e68c3ff338c66e250d3dae06197eb.jpg
РИА Новости

Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции

16:04 15.02.2020
16746
© Flickr / The U.S. ArmyАмериканский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger
© Flickr / The U.S. Army
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), находившиеся на вооружении турецких ВС, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов, сообщает военно-дипломатический источник.
"Находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов", - говорится в сообщении.
Он отметил, что применение этого оружия боевиками в Идлибской зоне деэскалации представляет сегодня "главную тревогу".
"И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне – теперь неизвестно", - добавляет источник.
Турецкий военный в провинции Идлиб
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Обсудить 21
Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
А что, кто-то сомневался? Кстати, учитывая желание Турции "полетать над Сирией", надо бы передать в руки сирийской армии побольше наших ПЗРК "Игла-С".
15 февраля, 16:19
Александр И
8901016
Расползутся по всему миру и обязательно собьют израильский или штатовский гражданский борт.
15 февраля, 16:07
Aleksei Zaharov
6333105
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