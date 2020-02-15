Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), находившиеся на вооружении турецких ВС, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов, сообщает военно-дипломатический источник.
"Находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов", - говорится в сообщении.
Он отметил, что применение этого оружия боевиками в Идлибской зоне деэскалации представляет сегодня "главную тревогу".
"И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне – теперь неизвестно", - добавляет источник.