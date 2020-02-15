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2020-02-15T15:58+0300
https://ria.ru/20200215/1564821116.html
Лавров призвал не сравнивать саммит пятерки СБ ООН с закрытым клубом
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РИА Новости

Лавров призвал не сравнивать саммит пятерки СБ ООН с закрытым клубом

15:58 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. За предложением России провести саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН не стоит попытка создать некий закрытый клуб для решения судеб мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несколько недель назад президент Путин в Иерусалиме предложил подумать о саммите "пятерки" постоянных членов СБ ООН не потому, что это какой-то закрытый клуб, где собираются только избранные страны, но потому, что согласно уставу ООН, который пока еще остается актуальным, на этих странах лежит особая ответственность за все, что происходит в сфере мировой стабильности и безопасности", - сказал Лавров, выступая в ходе круглого стола, который проходит на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Наше предложение остается на столе", - подчеркнул министр.
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании - и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
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Сергей ЛавровСовет Безопасности ООНМюнхенская конференция по безопасностиРоссияМюнхенПолитика
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