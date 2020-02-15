Лавров призвал не сравнивать саммит пятерки СБ ООН с закрытым клубом

"Несколько недель назад президент Путин в Иерусалиме предложил подумать о саммите "пятерки" постоянных членов СБ ООН не потому, что это какой-то закрытый клуб, где собираются только избранные страны, но потому, что согласно уставу ООН, который пока еще остается актуальным, на этих странах лежит особая ответственность за все, что происходит в сфере мировой стабильности и безопасности", - сказал Лавров, выступая в ходе круглого стола, который проходит на полях Мюнхенской конференции по безопасности.