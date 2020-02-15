В Крыму исключили проведение Украиной местных выборов на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал глупостью намерение украинской стороны провести местные выборы в Крыму и исключил возможность их организации.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также, по его словам, "хотелось бы (провести местные выборы – ред.) и в Крыму".
"Ни о каких выборах по законам Украины в Крыму не может быть и речи. Все это глупости. Подобные заявления вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти", - сказал РИА Новости Фикс.