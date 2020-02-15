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В Крыму исключили проведение Украиной местных выборов на полуострове
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РИА Новости

В Крыму исключили проведение Украиной местных выборов на полуострове

15:55 15.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо"
Замок Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Замок "Ласточкино гнездо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал глупостью намерение украинской стороны провести местные выборы в Крыму и исключил возможность их организации.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также, по его словам, "хотелось бы (провести местные выборы – ред.) и в Крыму".
"Ни о каких выборах по законам Украины в Крыму не может быть и речи. Все это глупости. Подобные заявления вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти", - сказал РИА Новости Фикс.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 15:51
Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
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Ефим ФиксВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
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