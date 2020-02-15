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Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
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РИА Новости

Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму

15:51 15.02.2020 (обновлено: 17:37 15.02.2020)
84363
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в Telegram прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности о желании провести выборы в Крыму.
Телеведущий назвал Зеленского удивительным человеком.
"А как Зеленский собирается это сделать он не уточнил?", — задал вопрос Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев
Владимир Соловьев
Телеведущий
В начале года глава МИД Украины заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях должны быть "проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью". Если в нынешнем году голосования не будет, то, по мнению Пристайко, Киеву нужно будет искать альтернативу Минским соглашениям.
Глава офиса президента Украины Андрей Ярмак рассказал, что у Киева есть четкий план действий, который позволит провести в Донбассе выборы в октябре 2020 года в соответствии с украинскими законами.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
6 декабря 2019, 16:26
Поклонская напомнила Зеленскому, что Украина сама отказалась от Крыма
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Владимир Соловьев (телеведущий)Telegram (приложение)МИД УкраиныВладимир ЗеленскийРеспублика КрымРоссияМюнхенВ мире
Популярные комментарии
Соловьёв не ответил Зеленскому, т. к. тот его не спрашивал, а высказал мнение.
15 февраля, 16:26
Stan Popovsky
43710039
Как-то,даже и в голове не укладывается! А если мне захочется выборы на Украине провести?Меня,точно,дураком назовут! А Зеленский чем отличается?Для этого нужно желание жителей региона и,по крайней мере,референдум провести в присутствии наблюдателей.
15 февраля, 18:11
sshurik52777
2770004
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