Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в Telegram прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности о желании провести выборы в Крыму.
Телеведущий назвал Зеленского удивительным человеком.
"А как Зеленский собирается это сделать он не уточнил?", — задал вопрос Соловьев.
В начале года глава МИД Украины заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях должны быть "проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью". Если в нынешнем году голосования не будет, то, по мнению Пристайко, Киеву нужно будет искать альтернативу Минским соглашениям.
Глава офиса президента Украины Андрей Ярмак рассказал, что у Киева есть четкий план действий, который позволит провести в Донбассе выборы в октябре 2020 года в соответствии с украинскими законами.
6 декабря 2019, 16:26Поклонская напомнила Зеленскому, что Украина сама отказалась от Крыма