Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму

"А как Зеленский собирается это сделать он не уточнил?", — задал вопрос Соловьев.

Глава офиса президента Украины Андрей Ярмак рассказал, что у Киева есть четкий план действий, который позволит провести в Донбассе выборы в октябре 2020 года в соответствии с украинскими законами.