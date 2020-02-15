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Эксперт указал на недостатки поправки в Конституцию о территории
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РИА Новости

Эксперт указал на недостатки поправки в Конституцию о территории

15:41 15.02.2020 (обновлено: 15:42 15.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию. Архивное фото
ПРАГА, 15 фев – РИА Новости. Возможная поправка в конституцию РФ о невозможности отчуждения российской территории понятна по смыслу, но на практике может помешать разрешению возможных территориальных споров с соседними государствами, заявил РИА Новости известный чешский эксперт-международник, бывший замглавы МИД и экс-посол Чехии в РФ и Украине Ярослав Башта.
"Выдвигаемые ныне поправки в конституцию РФ являются внутренне последовательными и усиливают государственный суверенитет страны. Российские законы, в случае разногласий с международными договорами и соглашениями, будут иметь главенствующее значение. В будущем те граждане РФ, которые имеют еще одно гражданство или разрешение на постоянное проживание в другом государстве, не получат возможность быть выдвинутыми в органы власти как на региональном, так и на общегосударственном уровне", - отметил Башта.
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В этом же направлении, как считает эксперт, необходимо рассматривать и еще одно важное предложение, выдвинутое режиссером Владимиром Машковым - о невозможности отчуждения какой-либо части территории России, при этом обычно в качестве примера приводятся три региона РФ – Курилы, Крым и Калининградская область.
С одной стороны, по мнению Башта, это стремление понятно, но в этом кроются и возможные будущие проблемы. Как заявил эксперт, это положение может противоречить другому важному принципу, присутствовавшему в российской и советской политике в XX веке: праву народов на самоопределение вплоть до отделения.
"В настоящий период ряд государств, соседствующих с РФ, имеют к ней территориальные претензии. В некоторых случаях они могли бы быть разрешены путем взаимного исправления государственных границ. Новая поправка в конституцию может создать с этим проблемы", - считает Башта.
Что касается поправки в конституцию, касающейся поддержки семейных ценностей и охраны семьи, то она с точки зрения будущего является принципиальной, полагает чешский эксперт. "В предвоенной Чехословакии семья считалась основой государства. То, что президент РФ Владимир Путин придает важное значение и неполной семье, также является реалистическим подходом. И наоборот, отвержение гендерного сумасшествия, признающего 72 разных варианта пола и попирающего традиционную семью (вместо отца и матери - родитель номер 1 и родитель номер 2), для нас, в Евросоюзе, звучит как голос нормального человеческого разума", - подчеркнул Башта.
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Ярослав БаштаКонституция РФЕвросоюзВладимир ПутинЧехияРоссияВ мире
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