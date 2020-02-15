Эксперт указал на недостатки поправки в Конституцию о территории

ПРАГА, 15 фев – РИА Новости. Возможная поправка в Возможная поправка в конституцию РФ о невозможности отчуждения российской территории понятна по смыслу, но на практике может помешать разрешению возможных территориальных споров с соседними государствами, заявил РИА Новости известный чешский эксперт-международник, бывший замглавы МИД и экс-посол Чехии в РФ и Украине Ярослав Башта

"Выдвигаемые ныне поправки в конституцию РФ являются внутренне последовательными и усиливают государственный суверенитет страны. Российские законы, в случае разногласий с международными договорами и соглашениями, будут иметь главенствующее значение. В будущем те граждане РФ, которые имеют еще одно гражданство или разрешение на постоянное проживание в другом государстве, не получат возможность быть выдвинутыми в органы власти как на региональном, так и на общегосударственном уровне", - отметил Башта.

В этом же направлении, как считает эксперт, необходимо рассматривать и еще одно важное предложение, выдвинутое режиссером Владимиром Машковым - о невозможности отчуждения какой-либо части территории России, при этом обычно в качестве примера приводятся три региона РФ – Курилы, Крым и Калининградская область.

С одной стороны, по мнению Башта, это стремление понятно, но в этом кроются и возможные будущие проблемы. Как заявил эксперт, это положение может противоречить другому важному принципу, присутствовавшему в российской и советской политике в XX веке: праву народов на самоопределение вплоть до отделения.

"В настоящий период ряд государств, соседствующих с РФ, имеют к ней территориальные претензии. В некоторых случаях они могли бы быть разрешены путем взаимного исправления государственных границ. Новая поправка в конституцию может создать с этим проблемы", - считает Башта.