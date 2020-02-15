Ни одна страна не сможет остановить развитие Китая, заявили в Пекине

"Действительно, у нас есть некоторые проблемы (в отношениях с США). Некоторые из них возникли во время нашего взаимодействия друг с другом, некоторые созданы искусственно. Корень всех этих проблем и вопросов – в том, что США не хотят видеть быстрое развитие и богатство Китая. Еще меньше они хотели бы видеть успех социалистического государства. Это несправедливо. Китай имеет право развиваться, китайский народ имеет право жить лучше. Движение Китая к модернизации - это неизбежная историческая тенденция, и ее не сдержит и не остановит ни одна сила в мире, потому что она представляет собой направление прогресса человечества", - заявил Ван И в ходе конференции по безопасности в Мюнхене, трансляцию выступления вёл сайт мероприятия.
Вчера, 14:25Глава МИД Китая призвал США "не терять разум"
При этом он подчеркнул, что Китай "готов продолжить развивать равные и дружеские отношения с США" и хотел бы иметь "двусторонние отношения, основанные на сотрудничестве, взаимодействии и стабильности".
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что китайские технологические компании являются "троянским конем" для разведки КНР. Кроме того, Помпео отметил, что компартия Китая представляет собой опасность для Запада. Американский министр обороны Марк Эспер, в свою очередь, высказал мнение о том, что использование китайских разработок представляет угрозу для систем связи стран Запада. Он подчеркнул, что США призывают своих союзников не использовать китайские технологии 5G и разрабатывать альтернативы.