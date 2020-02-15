Ни одна страна не сможет остановить развитие Китая, заявили в Пекине

"Действительно, у нас есть некоторые проблемы (в отношениях с США). Некоторые из них возникли во время нашего взаимодействия друг с другом, некоторые созданы искусственно. Корень всех этих проблем и вопросов – в том, что США не хотят видеть быстрое развитие и богатство Китая. Еще меньше они хотели бы видеть успех социалистического государства. Это несправедливо. Китай имеет право развиваться, китайский народ имеет право жить лучше. Движение Китая к модернизации - это неизбежная историческая тенденция, и ее не сдержит и не остановит ни одна сила в мире, потому что она представляет собой направление прогресса человечества", - заявил Ван И в ходе конференции по безопасности в Мюнхене, трансляцию выступления вёл сайт мероприятия.