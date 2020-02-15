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2020-02-15T15:38+0300
https://ria.ru/20200215/1564820625.html
Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"
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РИА Новости

Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"

15:38 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" по Украине дают мелкие, но результаты, но там не поднимается вопрос Крыма.
"Что мне в нем (в "нормандском формате - ред.) нравится, он единственный, дает, пусть мелкие для кого-то, но результаты. Что мне не нравится - вопрос Крыма не обсуждается мощно. Совсем. То есть, нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория. Там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка? Здесь могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется", - сказал Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
14 февраля, 13:04
Песков прокомментировал идею Зеленского о "городе мечты" для крымчан
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ДонбассМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"...но там не поднимается вопрос Крыма." Вот же бестолковый попался, хотя еврей... Ему же тёзка из России объяснял уже, что вопрос Крыма закрыт полностью и навсегда.
15 февраля, 15:44
llenya.ivashchenko.72
2220000
Да вообще то всем плевать что там нравится Зеле, что не нравится..... Тоже мне, пуп земли выискался.
15 февраля, 15:43
Сергей Новиков
840000
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