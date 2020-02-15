Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"

"Что мне в нем (в "нормандском формате - ред.) нравится, он единственный, дает, пусть мелкие для кого-то, но результаты. Что мне не нравится - вопрос Крыма не обсуждается мощно. Совсем. То есть, нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория. Там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка? Здесь могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется", - сказал Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.