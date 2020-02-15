Макрон рассказал, кто пытается влиять на выборы во Франции

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Президент Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Россия будет продолжать пытаться влиять на выборы в его стране, признав при этом, что есть и другие государства, которые это делают.

"До настоящего момента стратегия России состояла, скорее, в том, чтобы сопровождать политическое движение в нашей стране, которое было антиевропейским и антимиграционным, очень консервативным в социальном плане", - сказал Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю, что Россия будет продолжать дестабилизацию, либо частных игроков, либо напрямую службы... Я не верю в чудо, а верю в политику, то есть в то, что воля человека может изменить что-то, когда для этого даются возможности. В то же время я не верю в то, что изменения будут спонтанными и произойдут завтра", - отметил французский президент.

При этом он подчеркнул, что не только Россия пытается влиять на выборы. "Есть многих других стран, которые это делают. Есть консервативные ультраправые американские группы, которые тоже вмешивались в европейские кампании", - подчеркнул он.